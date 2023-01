Podcast astro: Les prévisions de l'année 2023 pour tous les signes

Fans d’astrologie, nous avons une excellente nouvelle pour vous! Dès aujourd’hui, le 12 janvier 2023, nous lançons Recto-Verseau, un tout nouveau podcast dédié aux présages et à l’influence des astres. Dans cette émission, notre astrologue Viviane décrypte pour vous les messages parfois mystérieux des étoiles. Porte-parole de la lune et de Mercure (qui aime nous jouer des tours), elle décode les tendances astrologiques tout au long de l’année, afin de nous aider à en tirer le meilleur.

Ce premier épisode est entièrement consacré aux prévisions de l’année 2023, aux grandes transitions (plutôt positives!) qui nous attendent et aux phases qui se dessinent pour chaque signe. La première partie s’articule autour de l’effet général de certaines planètes - dont Jupiter, Pluton et Mercure - tandis que la seconde partie (à partir de 12 minutes) détaille l’horoscope annuel de chaque signe.

Repères par signe:

Voici les repères chronologiques, afin que vous puissiez avancer directement jusqu’à la partie qui vous intéresse:

Bélier: 12 minutes 42 secondes.

Taureau: 13 minutes 35.

Gémeaux: 14 minutes 23.

Cancer: 15 minutes 35.

Lion: 16 minutes 35.

Vierge: 17 minutes 35.

Balance:18 minutes 32.

Scorpion: 19 minutes 30.

Sagittaire: 20 minutes 13.

Capricorne: 21 minutes 5.

Verseau: 22 minutes 13.

Poissons: 23 minutes.

Pour les prochains épisodes, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions par mail à l'adresse femina.web@femina.ch. Nous les adresserons à Viviane lors du prochain enregistrement (qui concernera la Saint-Valentin).

On espère que le résultat vous plaira et on vous remercie d’ores et déjà pour votre écoute!