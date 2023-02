Manque de sommeil: Comment sauver ma journée quand j'ai mal dormi?

Bienvenue dans Tout va bien... le matin! Notre nouveau format de podcast plus court, à écouter au saut du lit, sur le chemin du travail ou en buvant votre premier café. En moins de dix minutes, nos invité-e-s vous aident à passer une meilleure journée, grâce à des encouragements, des exercices pratiques et des changements de perspective motivants. Nos épisodes habituels, plus longs, seront bien sûr toujours présents dans cette émission, mais ils seront rejoints dès maintenant par ces mini-podcasts à picorer au lever du soleil.

Dans ce nouvel épisode, notre invitée Jennifer Picci, psychologue FSP et coach de vie spécialisée en breathwork, nous aide à tirer le meilleur de la journée lorsqu'on a mal ou trop peu dormi. Comment conserver et générer notre énergie? Comment se motiver via un mindset particulier et un exercice de respiration susceptible de nous booster un peu? Elle nous dit tout, dans ce mini-épisode encourageant et rassurant.

Comme un morceau de sucre dans votre tasse de café - ou de thé. On espère que cette courte interview pourra vous aider, et on vous souhaite une très bonne écoute!